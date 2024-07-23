أربيل.. القبض على متهمين ارتكبا جرائم تسليب وسرقة وفرض أتاوات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جرائم تسليب وسرقة وفرض أتاوات على المواطنين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال متهمين اثنين هما كل من (أ. ب. أ) و(ن. ق. م) بتهمة قطع الطرق والتسليب وسرقة الدراجات النارية وفرض الأتاوات على المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذين المتهمين من أرباب السوابق وقد اعترفا بجرائمهما، لافتاً إلى أنه بقرار من قاضي التحقيق واستناداً إلى المادة 442 من قانون العقوبات وتم فتح ملف تحقيق معهما وتسبيمهما إلى القضاء.