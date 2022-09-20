أربيل.. القبض على لص سرق مبلغاً ضخماً واشترى به منزلاً خارج البلاد 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص بتهمة سرقة مبلغ مالي كبير.

‏وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "المتهم أقدم على سرقة 400 الف دولار امريكي، وكمية من الذهب من منزل وسط مدينة أربيل قبل شهرين".

‏وأضاف عزيز، أن "شرطة اربيل وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تمكنت من كشف هوية السارق والقبض عليه في عملية داخل منزله وبحوزته المبلغ المذكور".

‏وأشار عزيز إلى أن "المتهم قام بشراء منزل بقيمة 150,000 دولار أمريكي خارج البلاد"، مؤكدا أنه "سيتم تقديمها إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".