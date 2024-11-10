أربيل.. القبض على "أفريقي" بحوزته 11 كيلو "كوكايين" وتاجر "كريستال وماريجوانا"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متاجر اجنبي بالمخدرات بحوزته 11 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة، في حين ضبطت أسايش المحافظة تاجر "كريستال وماريجوانا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد استحصال قرار من قاضي تحقيق الاسايش (الامن) وجمع المعلومات الدقيقة واثر عملية متابعة دامت لعدة أسابيع، وفي نشاط لفريق المتابعة التابع للمديرية في الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري داخل مدينة اربيل تم ضبط كمية (11) كلغم من مادة الكوكايين المخدرة تم جلبها من غينيا الى اقليم كوردستان"، لافتا الى انه "في هذه العملية تم إلقاء القبض على تاجر أجنبي متورط بهذا النوع من التجارة منذ سنوات".

واشار البيان الى انه "تم فتح ملف بالتحقيق مع المتهم المعتقل، مبينا انه سيتم اتخاذ الاجراءات معه استنادا الى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في حين أكدت مديرية أسايش أربيل، أنه "بعد قيام قواتنا بتحرياتها وبأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل استطعنا أن نلقي القبض على تاجر مخدرات باسم (ع، م، ح) بحوزته 3 كيلو غرامات من المواد المخدرة نوع (كريستال ومريجوان)، بالإضافة إلى مسدسين غير مرخصين وكمية من الذخيرة وسكين وبعض أدوات قياس واستعمال المواد المخدرة".