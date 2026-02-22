أربيل.. القبض على أفراد عائلة قتلوا صهرهم قبل عامين (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية آسايش أربيل، اليوم الاحد، إلقاء القبض على خمسة متهمين متورطين في جريمة قتل مروعة وقعت قبل نحو عامين، كاشفة عن تفاصيل صادمة تشير إلى تورط أقرباء الضحية وأصهاره في عملية اغتيال "مخطط لها مسبقاً".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة تعود إلى تاريخ 22 تشرين الأول 2024، عندما تعرض المواطن الكوردي السوري (محمد علي رمو) للقتل في حي "مامزاوا" بمدينة أربيل.

وأوضحت أن فرق التحقيق باشرت منذ اللحظة الأولى بجمع الأدلة الجنائية، مما أدى إلى تحديد هوية الجناة بدقة.

وبحسب البيان، فإن المتهمين الخمسة الذين تم اعتقالهم هم ثلاثة من أفراد عائلة زوجة المجني عليه (أصهاره)، وهم كل من: (م. ع. ع)، (أ. ع. ع)، و(ي. ع. ع)، وشقيق الضحية وابن شقيقه، وهما: (ر. ع. ر) و(ع. ح. ع).

وأشارت الآسايش إلى أن أوامر قبض قضائية صدرت بحق المتهمين منذ وقوع الجريمة من قبل قاضي تحقيق آسايش أربيل، إلا أن تواريهم عن الأنظار حال دون اعتقالهم في وقت سابق.

وأكد البيان أن قوات الآسايش نجحت في نصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً بتاريخ 7 شباط 2026، مبينة ان التحقيقات الأولية كشفت أن الجريمة لم تكن وليدة الصدفة، بل نُفذت نتيجة "خلافات اجتماعية" وضمن "خطة مدبرة" اشترك فيها شقيق الضحية مع أصهاره لتصفيته.