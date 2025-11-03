أربيل.. القبض على شخصين أطلقا النار عشوائيا خلال "دعاية انتخابية" (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخصين أقدما على إطلاق النار بشكل عشوائي في شارع الـ(120) متر، في حادثة مرتبطة بالدعاية الانتخابية لصالح إحدى الجهات السياسية.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بلاغات عدة وردت من مواطنين بشأن سماع إطلاق نار في شارع الـ(120) متر، وعلى إثرها باشرت قوات الشرطة بعمليات البحث والتحري".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن مركبة من نوع (MG) بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل أربيل، وكان يستقلها شخصان، قاما بإطلاق النار بشكل عشوائي كنوعٍ من الدعاية الانتخابية لصالح جهة سياسية معينة".

وتابعت أن "قوات الشرطة، وبعد استحصال الموافقات القانونية من قاضي التحقيق في أربيل، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين (م. ح. ص) و(س. ت. ت)، وقد تم توقيفهما بقرار قضائي وما تزال التحقيقات جارية معهما".

وأكدت شرطة أربيل أن "مثل هذه الأفعال تعد مخالفة للتعليمات والقرارات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات والقوانين النافذة في إقليم كوردستان"، محذّرة من أن "أي شخص أو جهة تحاول إثارة الفوضى أو الإخلال بأمن واستقرار المحافظة ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية الصارمة".

وختم مديرية الشرطة بيانها بدعوة جميع الجهات السياسية والمواطنين إلى "الالتزام بالهدوء وتجنّب مظاهر العنف أو التوتر خلال فترة الحملات والنداءات الانتخابية".