أربيل.. القبض على سارقين اثنين من خارج كوردستان (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين من خارج إقليم كوردستان، قاما بتنفيذ عمليات سرقة عدة للأموال والهواتف المحمولة في عدد من مناطق مدينة أربيل.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأمر من قاضي التحقيق في مديرية أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين من خارج إقليم كوردستان، وهما (ع، أ، م) و(ر، م، م)".

وأوضحت المديرية أن "المتهم (ع، أ، م) قام بتنفيذ عدة عمليات سرقة للأموال والهواتف المحمولة في عدد من مناطق مدينة أربيل"، لافتة إلى أن "المتهم (ر، م، م) قام باستخدام دراجة نارية لسرقة حقائب النساء".

وبينت أن "أوراق التحقيق الخاصة بالمتهمين أُحيلت إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية"، معربة عن شكرها للمواطنين على تعاونهم المستمر في تقديم المعلومات ودعم الأجهزة الأمنية.