أربيل.. العراق ينافس الأردن على صدارة بطولة غرب آسيا للشطرنج

شفق نيوز/ تشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا للشطرنج وسط تنافس محتدم بين العراق والأردن على المراكز الأولى في منافسات الرجال.

ويتنافس اللاعب العراقي الدولي حسين علي حسين مع اللاعبين الأردنيين لؤي سمير وزميله سمير منصور، حيث يمتلك 8 لاعبين نقطتين من فوزين.

أما في منافسات النساء، فقد تصدرت اللاعبات الإيرانيات الترتيب، بعد أن جمعت خمس لاعبات نقطتين من فوزين.

هذا وتواصل الوفود العربية بالوصول إلى أربيل تباعاً للمشاركة في البطولة التي تحظى بدعم مباشر من قبل اللجنة الأولمبية العراقية.