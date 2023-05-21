أربيل .. العثور على مبنى أثري يضم قبراً يعود تاريخه لأكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد (صور)

شفق نيوز/ كشفت فرق البحث و التنقيب عن الآثار في منطقة "كرده لشكر" شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن العثور على مبنى أثري يضم قبراً وقطعاً اثرية يعود تاريخها إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

وقال رئيس جامعة صلاح الدين الدكتور كامران يونس في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه وفقا للعقد المبرم بين الجامعة والجامعات في بريطانيا وأسبانيا المتخصصة بالبحث والتنقيب عن الآثار في مدينة أربيل لمرات عدة جامعة اسبانية المستقلة عن نتائج التنقيب في منطقة "كرده لشكر" والتي أكدت أن هذه المنطقة أثرية ويعود تاريخها إلى قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

من جهته قال ميغل موريس رئيس فريق البحث والتنقيب لجامعة إسبانية المستقلة خلال المؤتمر، إنه منذ العام 2016 لديهم عقد مبرم مع جامعة صلاح الدين ومديرية الآثار في اربيل للبحث والتنقيب في منطقة "كرده لشكر"، مشيرا إلى العثور على قطع اثرية في السابق.

ونوه إلى أن نتائج البحث والتنقيب الأخيرة أسفرت عن العثور على مبنى أثري مكون من 9 غرف وموقد ومطعم مع قبر يعود لفتى يبلغ من العمر 15 سنة، ويتضح أنه كان صاحب سلطة ونفوذ لأنه كانت مدفونة معه 15 قطعة اثرية عبارة عن جرار وكؤوس واختام منقوشة مصنوعة من فخار.

وأضاف أن تلك القطع التي تم العثور عليها مؤخرا يعود تاريخها إلى قبل 5 آلاف عام قبل الميلاد، مشيرا إلى مواصلة البحث التنقيب في تلك المنطقة وفقا للعقد المبرم الذي يمتد إلى خمسة أعوام.