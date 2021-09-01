أربيل: الحكومة الاتحادية لم تزود الإقليم بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو يوم الأربعاء بأن الحكومة لم تزود إقليم كوردستان بالكميات المطلوبة من لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل الصيني العام في الإقليم ومنظمة البارزاني الخيرية على هامش توزيع مساعدات من القنصلية إلى النازحين في مخيم "هرشم" في أربيل.

وقامت القنصلية الصينية بتوزيع الملابس الشتوية والاحتياجات الإنسانية على النازحين العراقيين في المخيم المذكور.

وأوضح خوشناو خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المساعدات عبارة عن 1500 علبة من الاحتياجات وهي مقدمة من دولة الصين.

وأشار محافظ أربيل إلى أن منذ ظهور جائحة كورونا قدمت الصين مليون كمامة و230 الف جرعة لقاح للإقليم.

محافظة أربيل قال ايضا "نشكر الصين على دعمها لنا اذ كانت من اوائل الدول التي زودت الاقليم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقد وفرت 130 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للمراكز الطبية".

كما أشار إلى ان "الحكومة الاتحادية لم تزود إقليم كوردستان بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا".

خوشناو قال ايضا ان القنصلية الصينية كانت من أوائل ممثليات الدول التي ساندت حكومة الإقليم بالمساعدات والدعم اللوجستي مع بدء افتتاح مخيمات النزوح بكوردستان"

وعن إنهاء ملف النزوح في العراق قال رئيس الحكومة المحلية ان "حكومة اقليم كوردستان لا تؤيد العودة القسرية للنازحين، ونحن مع تأمين احتياجاتهم ومعالجة المشاكل التي تواجههم ومادام هم هنا فمما لاشك بأننا سنقدم يد العون لهم".

وشدد على أن دعم النازحين مسؤولية انسانية واخلاقية تعتبرها وان حكومة الاقليم من المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

بدروه قال موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية : حاليا اغلب المنظمات الدولية خفضت من نشاطاتها ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية لاتقدم أي مساعدات للنازحين.

واستدرك القول إنه: حاليا القنصليات الأجنبية تقدم المساعدات الانسانية للنازحين ومنذ العام 2014 نحن مستمرون في تقديم المساعدات للنازحين.