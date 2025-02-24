أربيل.. الجامعة الكاثوليكية تستضيف ندوة حول التصميم المعماري الإيطالي

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم الإيطالي للتصميم، استضافت الجامعة الكاثوليكية في أربيل، يوم الاثنين، ندوة خاصة حول التصميم المعماري الإيطالي، بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب والمهتمين بمجال التصميم والهندسة المعمارية.

وشارك في الندوة بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، كل من أريان صلاح الدين، وكيل وزارة الثقافة، وتوماسو سانسوني، القنصل العام لإيطاليا في أربيل، إضافة إلى أساتذة الجامعة ومتخصصين في مجال التصميم.

وركزت الجلسات على الإرث الغني للتصميم الإيطالي ودوره في الهندسة المعمارية العالمية، إضافة إلى تأثيره على المشهد المعماري في كوردستان والعالم.

تهدف هذه الفعالية، التي تنظمها وزارة الخارجية الإيطالية سنويًا في عدة دول، إلى تعزيز التبادل الثقافي وتنمية المهارات المعمارية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تاريخ التصميم والفن الإيطالي.

وأكد المنظمون أن مثل هذه الندوات تسهم في تعزيز الفهم المعمق للفن والتصميم الإيطالي، وتوفر فرصة للطلاب والمهتمين لاكتساب رؤى جديدة في هذا المجال، مما يدعم تطور قطاع التصميم في كوردستان.