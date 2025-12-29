أربيل.. الثلوج تمنع حركة المسافرين في معبر "حاج عمران" من الجانب الإيراني

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة منفذ "حاج عمران" الدولي في محافظة أربيل، مساء اليوم الاثنين، توقف حركة مرور المسافرين من الجانب الإيراني (منفذ تامرجين) نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المنفذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد تم إبلاغنا من قبل إدارة منفذ (تامرجين) الإيراني، بأنه نظراً لتراكم الثلوج الكثيفة وصعوبة التنقل في الطرقات، فإن حركة مرور المسافرين من الجانب الإيراني قد توقفت تماماً بسبب انجماد الطرق".

وأضافت: "نوجه نداءً إلى السياح والمواطنين كافة من إقليم كوردستان والعراق وإيران، بضرورة تجنب التوجه إلى المنفذ في الوقت الحالي إلا في حالات الضرورة القصوى".

وشهدت محافظة أربيل وإقليم كوردستان عموماً تساقط كثيف للثلوج أدى إلى غلق عدة طرق وخصوصاً الخارجية منها جراء منخفض قطبي جديد، عقب المنخفض القطبي الذي انتهى ليلة أمس الأحد.