أربيل.. الثلوج تتسبب بمصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري في "جومان" (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور سوران في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين في حادث مروري قرب منطقة برژي السياحية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المديرية تلقت بلاغاً من مقدم المرور عبدالرحمن سلطان بوجود حادث مروري في قضاء جومان بالقرب منطقة پرژي السياحية، موضحا أن سيارة من نوع تويوتا لاند كروزر انزلقت على الطريق وخرجت عن سيطرة سائقها فأدى ذلك لانقلابها.

وأضاف البيان انه للاسف فقد اسفر الحادث عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين بسبب إنزلاق السيارة بسبب الثلوج.

وطالب البيان السائقين بالالتزام بالعلامات والاشارات والتعليمات المرورية من أجل ضمان سلامة الجميع.