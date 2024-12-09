أربيل.. افتتاح دراسة "إسعاف عسكري" لقوات البيشمركة (صور)

شفق نيوز/ اجرت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مراسم لافتتاح دراسة في الإسعاف العسكري لعدد من المتخصصين في المجال الطبي ضمن قوات البيشمركة بحضور ممثلين عن القوات الامريكية ضمن التحالف الدولي.

جاء ذلك، بحضور وزير البيشمركة ووزير الصحة، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو والقنصل الامريكي ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وممثلين عن القوات الامريكية وعدد كبير من قيادة البيشمركة والرتب الطبية العسكرية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرت مراسم دراسة المسعفين العسكريين لتأهيل مجموعة من البيشمركة من اصحاب الشهادات الى جبهات الميدان العسكري، وتم لأول مرة افتتاح دراسة الاسعاف العسكري في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان انه تم خلال المراسم القاء عدد من الكلمات التي أكدت على أهمية المجال الطبي خاصة لقوات البيشمركة والجيش المنضبط، موضحة أن هذا الفرع الطبي المتخصص هو المسؤول عن تقديم الخدمات الطبية لقوات البيشمركة والجيش في أوقات الحرب والسلام.

وأشار البيان، إلى أن "في ختام المراسم تم اختبار العملية عملياً ، لافتا الى أن المسعف العسكري هو فرع من فروع الطب يتعلق بالبحث في طرق الوقاية والعلاج للبيشمركة والجنود في السلم والحرب".