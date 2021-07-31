أربيل.. اغلاق اندية ليلية ومطاعم وكافيهات لمخالفتها الشروط الصحية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لمواجهة كورونا، اليوم السبت، عن إغلاق 12 ناديا ليليا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام ومخالفة القرارات.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على قرارات وتوصيات غرفة عمليات محافظة اربيل، ولجان التفتيش والمراقبة في قائممقامية المركز والمديرية العامة للسياحة، تم اليوم السبت ، وبسبب عدم الالتزام بالقرارات والإجراءات غرفة عمليات محافظة اربيل وعدم تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية في اربيل إغلاق 12 ناديا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام ومخالفة القرارات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحابها.

واضاف البيان؛ ان هذه الحملة التي تقوم بها لجان التفتيش والرقابة في قائممقامية المركز ومديرية السياحة ستستمر والهدف منها الحماية الصحية وسلامة المواطنين والاطمئنان من تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية وقرارات وتوصيات لجنة عمليات اربيل.