سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل.. اغلاق اندية ليلية ومطاعم وكافيهات لمخالفتها الشروط الصحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-31T18:53:51+0000
أربيل.. اغلاق اندية ليلية ومطاعم وكافيهات لمخالفتها الشروط الصحية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لمواجهة كورونا، اليوم السبت، عن إغلاق 12 ناديا ليليا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام ومخالفة القرارات.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على قرارات وتوصيات غرفة عمليات محافظة اربيل، ولجان التفتيش والمراقبة في قائممقامية المركز والمديرية العامة للسياحة، تم اليوم السبت ، وبسبب عدم الالتزام بالقرارات والإجراءات غرفة عمليات محافظة اربيل وعدم تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية في اربيل إغلاق 12 ناديا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام ومخالفة القرارات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحابها.

واضاف البيان؛ ان هذه الحملة التي تقوم بها لجان التفتيش والرقابة في قائممقامية المركز ومديرية السياحة ستستمر والهدف منها الحماية الصحية وسلامة المواطنين والاطمئنان من تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية وقرارات وتوصيات لجنة عمليات اربيل.

related

بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

Date: 2021-04-06 10:03:28
بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-03-28 10:40:04
اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

أربيل تعلن تسهيلات جديدة في الإجراءات الخاصة بوباء كورونا

Date: 2021-05-16 19:32:28
أربيل تعلن تسهيلات جديدة في الإجراءات الخاصة بوباء كورونا

إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 06:53:01
إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان

مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-01-29 19:28:23
مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا

اوقاف اربيل تصدر توجيها جديدا للمساجد بما يخص الاذان

Date: 2020-03-24 09:26:22
اوقاف اربيل تصدر توجيها جديدا للمساجد بما يخص الاذان

اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

Date: 2020-10-25 17:10:36
اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

Date: 2020-12-27 17:17:10
اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا