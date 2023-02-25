أربيل.. اعتقال 6 متهمين بتعاطي المخدرات والسرقة

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم السبت، اعتقال ستة اشخاص بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على ستة اشخاص في ناحية (كورگوسك) بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة ".

واضاف البيان انه " تبين بعد التحقيق ان المتهمين كانوا يتعاطون المخدرات في الليل وبعد ذلك يقومون بعمليات السرقة"، مشيراً الى انهم "اعترفوا بسرقة اربعة منازل وثلاثة محلات تجارية".

واكدت الشرطة "تسليم المتهمين للمحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".