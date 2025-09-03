أربيل.. اعتقال 3 متهمين بإطلاق نار إثر خلاف اجتماعي

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بإطلاق نار إثر خلاف اجتماعي بين عائلتين في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد سماع دوي إطلاق نار هذا المساء في شارع تيراوة بمدينة أربيل، وصلت فرقنا فوراً إلى موقع الحادث، وبعد المتابعة والتحقيق من قبل فرقنا، تبيّن أن الإطلاقات النارية التي سُمعت ناجمة عن خلاف اجتماعي بين عائلتين".

وأضافت أنه "بأمر من قاضي التحقيق في جهاز أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين على صلة بالحادث، وما زالت عمليات المتابعة مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين والمتسببين في الحادث".