أربيل.. اعتقال 3 أشخاص تسببوا بوفاة فنان شعبي كوردي

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تسببوا بوفاة الفنان الشعبي الكوردي محمد بامندي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ش.م.ع) واثنين من أخوته (ر.م.ع) و(ح.م.ع) الذين قاموا بإطلاق النار إثر خلاف اجتماعي ما تسبب بإصابة الفنان الشعبي الكوردي (محمد بامندي) بنوبة قلبية توفي بسببها".

وكان مصدر محلي قد أبلغ الوكالة، مساء أمس الأحد، بوفاة الفنان الشعبي الكوردي (محمد بامندي) بعد إصابته بنوبة قلبية، نتيجة إطلاق النار تجاهه إثر خلاف عائلي مع جاره.