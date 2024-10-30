أربيل.. اعتقال 3 سوريين متهمين بالسطو المسلح على محال تجارية وصيدليات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بالسطو المسلح على عدد من المحال التجارية والصيدليات في المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها اعتقلت المتهمين الذين قاموا بالعديد من عمليات السرقة لمحال تجارية وصيدليات، وهم من الجنسية السورية.

وأوضح البيان أنه بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق تم اعتقال المتهمين الذين أقروا بالتهم الموجهة إليهم، مبيناً أنهم استخدموا السلاح للتهديد أثناء ممارستهم السرقة.

ولفت إلى أنه تم فتح تحقيق مع المتهمين وتقديمهم للقضاء استناداً إلى المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع البيان أن شرطة أربيل تحذر الأشخاص الذين ينوون ارتكاب الجرائم من أنه يتوجب عليهم التفكير في العقاب الذي ينتظرهم، لافتاً إلى أنه "لن يفلت أحد من سلطة القانون والشرطة والقوات الأمنية".