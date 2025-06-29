أربيل.. اعتقال 16 متهماً ببيع أدوات غش وأجوبة الامتحانات

شفق نيوز – أربيل

أعلنت مديرية أسايش مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، اعتقال 16 شخصاً بتهمة الترويج لأجوبة امتحانات الصف السادس الاعدادي وبيع أدوات مخصصة للغش في الامتحانات، مشيرة إلى ضبط 37 أداة غش كانت بحوزة المتهمين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تنفيذ عمليات تحرٍّ من قِبل فرقنا المختصة، بخصوص الحسابات التي كانت تروّج على مواقع التواصل الاجتماعي لأجوبة امتحانات الصف السادس الاعدادي، وتبيع أدوات مخصصة للغش، تمكّنا من الكشف عن هوية 16 متهماً متورطين بهذه الأنشطة".

وأضاف البيان، أن مديرية أسايش أربيل قامت وبأمر من قاضي التحقيق، بإلقاء القبض على جميع المتهمين في عدة عمليات منفصلة، وقد أُحيلوا إلى التحقيق، وتم إرسال ملفاتهم إلى شرطة أربيل.

وبينما أشارت مديرية أسايش أربيل إلى ضبط 37 أداة غش كانت بحوزة المتهمين خلال عمليات القبض عليهم، أكدت أنها ستستمر في تعقّب واعتقال كل من يشارك في مثل هذه الأعمال غير القانونية.