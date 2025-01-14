أربيل.. اعتقال محتال باع "كلينكس" بخمسة آلاف دولار بدلاً من أجهزة "آيفون" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهم تحايل على المواطنين من خلال بيع أجهزة هاتف مزعومة وتوصيلها بشكل مباشر "ديليفري".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى عن تعرضه للتحايل بعد أن طلب خمسة أجهزة موبايل "آيفون" بقيمة خمسة آلاف دولار من إحدى الصفحات الإلكترونية عبر التوصيل المباشر "ديليفري" ودفع قيمتها كاملة، إلا أنه بعد استلام الطلبية اكتشف أن البائع وضع كمية من المحارم الورقية "الكلينكس" مع الورق داخل الطلبية بدلاً من أجهزة الهاتف.

وأضاف البيان أن فرق مديرية شرطة أربيل استطاعت في مدة قياسية العثور على مكان المتهم المدعو (م. أ. م) واعتقاله فوراً، لافتاً إلى أن المتهم محتجز حالياً وتم فتح أوراق تحقيقية معه وتحويله إلى المحكمة.

وأهاب البيان بالمواطنين أن يتحلوا بالوعي أثناء التعامل لشراء السلع عبر الإنترنت بشكل مباشر عبر التوصيل، من أجل ألا يتعرضوا للتحايل.