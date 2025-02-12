أربيل.. اعتقال متهم بإطلاق النار باتجاه شخص لخلاف بينهما (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الأربعاء، اعتقال أحد المتهمين بإطلاق النار بطريقة عشوائية باتجاه شخص آخر بسبب خلاف بينهما.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخصين باطلاق النار بطريقة عشوائية باتجاه شخص آخر بسبب خلاف بينهما، باشرت فرقنا في مديرية شرطة محافظة أربيل بالتحقيق فورًا، وتم اعتقال أحد المتهمين بقرار من القاضي المختص".

وأكدت المديرية أنه "سيتم التعامل وفق القانون مع أي شخص يحاول زعزعة الأمن والاستقرار أو انتهاك القوانين، وسيتم تقديمه إلى المحكمة لينال جزاءه القانوني".