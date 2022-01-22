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أربيل.. اعتقال متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-22T11:15:38+0000
أربيل.. اعتقال متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة

شفق نيوز / أعلنت شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، اعتقال متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، إن "لغاية لم يتم اعتقال أي متسول، وليس بحوزته مبالغ مالية كبيرة"، مبيناً أن "مفارز الشرطة اعتقلت اليوم متسولاً آخر، وهو شخص بعمر الثلاثينات، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة جمعها من التسول في يوم واحد".

وبدأت شرطة أربيل منذ فترة، بالعمل على القضاء على ظاهرة التسول في المدينة التي بدأت تزعج المواطنين وخاصة عندما تقوم بها النسوة أو يستخدمون الأطفال للتسول لجذب عطف الناس إليهم.

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