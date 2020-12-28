أربيل.. اعتقال أفراد عصابة تنتحل صفة الشرطة بهدف السلب

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال عصابة متكونة من أربعة افراد كانوا يعترضون طريق الناس بصفة عناصر شرطة ثم يقومون بسلبهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ان تلقى قسم شرطة مكافحة الاجرام ابلاغا يفيد بوجود سيارة من نوع BMW ذات لوحات تسجيل ألمانية ويستقلها أربعة أشخاص يقومون باعتراض المواطنين في حي (نازناز)، تم على الفور تشكيل فريق تحقيق بهذا الصدد".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة تمكنت من اعتقال الاشخاص المتهمين الاربعة هم كل من (ر.ا.خ)، (خ.ر.ج)، (ر.ح.ر) و (د.م.س)".

واوضح البيان ان "المتهمين المشار اليهم كانوا يعترضون طريق الناس بقوة الحراب وباسم شرطة مكافحة الاجرام اعترفوا بجرمهم"، مبينا انهم اقروا ايضا بتكرار الجريمة نفسها اربع مرات في ناحية عنكاوه وسلبوا العديد من اجهزة الهاتف النقال مع مبالغ نقدية من المواطنين.

ولفت البيان الى ان المتهمين الاربعة محتجزون وفقا للمادة 442 من قانون العقوبات وتم ضبط السيارة والسكاكين والحراب والاشياء الاخرى التي استعملوها لسلب المواطنين وتهديدهم.