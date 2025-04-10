أربيل.. اعتقال صاحب شركة تداول إلكتروني بتهمة الاحتيال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال صاحب شركة تداول إلكتروني بتهمة الاحتيال.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على أمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم اعتقال المتهم (ت، س ،ع) صاحب شركة (توانا إيف إكس) بتهمة الاحتيال واستدراج الشباب إلى التداول بالعملة الإلكترونية (فوركس - FOREX) من خلال نشر فيديوهات مزورة".

وأضافت "بعد إجراء تحقيق من قبل فريقنا الإقتصادي، تبين عدم وجود أي ترخيص لتأسيس وتسجيل الشركة، حيث أن التعامل في (فوركس - FOREX) غير قانوني وغير مصرح به ويتضمن خطر فقدان الأموال والممتلكات"، حاثة "المواطنين على الابتعاد عن هذا النوع من التجارة والمعاملات لحماية ممتلكاتهم".