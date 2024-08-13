أربيل.. اعتقال شخص سرق من أبيه قرابة ربع مليار دينار وخسرها بـ"القمار"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهم قام بسرقة أموال من أبيه يصل مجموعها إلى 150 ألف دولار (نحو 225 مليون دينار عراقي).

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد الإبلاغ وتسجيل شكوى بوجود حادث سرقة، قامت فرق المديرية على الفور بإجراء التحقيقات وتوصلت بسرعة لمكان تواجد المتهم الذي هرب إلى إيران.

وأكدت المديرية أنه بخطة محكمة عن طريق تكتيك خاص بعملها تمكنت من استدراج المتهم وعودته إلى إقليم كوردستان وإلقاء القبض عليه بقرار من قاضي التحقيق استناداً إلى المادة 443 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن المتهم المعتقل أقرّ بقيامه بسرقة 30 ألف دولار من محل عمل أبيه، كما اعترف أيضاً بأنه سبق وأن سرق من خزنن أموال أبيه 120 ألف دولار، وأنه خسر جميع ما سرقه في القمار الإلكتروني.

وأضافت المديرية أنه تم فتح ملف بالتحقيق وتسليم المتهم إلى المحكمة، مطمئنة المواطنين بأنها ستعيد المتهمين أين ما يكونوا وتلقي القبض عليهم.