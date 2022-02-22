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أربيل.. اعتقال شخصين متهمين بقتل امرأة وسرقة 400 مليون دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-22T16:51:53+0000
أربيل.. اعتقال شخصين متهمين بقتل امرأة وسرقة 400 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين قام احدهما بقتل امرأة والآخر قام بسرقة 400 مليون دينار من احد المصارف الاهلية وسط اربيل.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استمرار لاعمال ونشاطات المديرية لمتابعة الجرائم والعثور على المجرمين، وبعد ارتكاب جريمتين في مكانين مختلفين في مدينة اربيل، تمكنت فرق المديرية  وبالتعاون مع قوات مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والشرطة، من كشف ملابسات الجريمتين"، مبينا الى انه "بعد ذلك بامر من قاضي التحقيق تم القاء القبض على المتهمين بارتكاب الجريمتين".

واضاف انه "بعد اتمام التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تكشف المديرية اعترافات المتهمين اللذين ارتكبا تلك الجرائم، ومنها اعتقال المتهم (س ج ع) وفقا للمادة 406 والذي قام يوم 4 شباط الجاري بمحاولة الاعتداء على ومن ثم قتل امرأة تدعى (ن ع ع) في حي نازناز في مدينة اربيل". 

 وتابع ان "القوات قامت باعتقال المتهم (ع ا ح) وفقا للمادة 443 والذي قام بتاريخ 3 / 12 / 2021 بسرقة 400 مليون دينار من مصرف اشور الاهلي في حي بختياري في مدينة اربيل".

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