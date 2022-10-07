أربيل.. اعتقال شخصين متهمين باغتيال ضابط بمكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، باعتقال شخصين متهمين باغتيال ضابط بجهاز مكافحة الارهاب في اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بالضلوع في عملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب في حي (شهداء يكيتي ) في مدينة اربيل.

وأضاف المصدر؛ أنه اثناء عملية القاء القبض جرت اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وفي غضون ذلك؛ أكدت مديرية اسايش محافظة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عملية إلقاء القبض على اثنين من المتهمين باغتيال ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت المديرية أنه "في عملية خاصة قامت بها قوة من جهاز مكافحة الارهاب، تمكنّا من القاء القبض على الشخصين المسؤولين عن تنفيذ عملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب هاوكار جاف في حي (شهداء يكيتي) باربيل".

وقالت مصادر امنية لوكالة شفق نيوز، إن الضابط يُدعى هاوكار عبدالله وهو المسؤول بالمخابرات الاتحاد (زانياري) في محافظة اربيل ونينوى، ومقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور طالباني.

وأكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في بيان سابق مقتضب، ان الشخص المستهدف ضابط في مجلس الأمن في إقليم كوردستان.

وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن أنفجار أربيل ناجم عن عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مما أسفر عن مصرع سائقها وإصابة أربعة ركاب آخرين كانوا معه.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في الإقليم وترجمتها وكالة شفق نيوز، فإنه قبل قليل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي "سربستي" في مدينة أربيل مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة امرأتين وطفلين بجروح كانوا معه في السيارة ذاتها.