أربيل.. اعتقال أربعة شبان بتهمة خطف فتاة

شفق نيوز/ اعلن مكتب مكافحة العنف ضد المرأة والاسرة في اربيل، يوم الثلاثاء، اعتقال اربعة شبان بتهمة خطف فتاة.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا باسم (ش أ) زار مكتب المنارة لمكافحة العنف وسجل دعوى بفقدان ابنته اليافعة المدعوة (ن ش أ)".

واشار البيان الى أن "قاضي التحقيق قرر ان تتم المتابعة للعثور على الفتاة وفقا للمادة 7 من قانون الأسرة".

واضاف البيان أنه "بعد مدة من المتابعة وجمع المعلومات عن مكان اخفاء الشابة اليافعة، تم التوصل لنتائج بهذا الصدد"، مبينا انه "في الاول من آذار الجاري (أمس) وفي الساعة الواحدة ليلا تمكنت احدى مفارز الاسايش من اعتقال عصابة متكونة من اربعة افراد قاموا باخفاء الفتاة في احد البيوت".

وتطرق البيان الى انه "اثناء اعتقال العصابة تم ضبط كمية من المواد المخدرة من نوع كريستال".