سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل.. اعتقال أربعة شبان بتهمة خطف فتاة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T17:49:24+0000
أربيل.. اعتقال أربعة شبان بتهمة خطف فتاة

شفق نيوز/ اعلن مكتب مكافحة العنف ضد المرأة والاسرة في اربيل، يوم الثلاثاء، اعتقال اربعة شبان بتهمة خطف فتاة.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا باسم (ش أ) زار مكتب المنارة لمكافحة العنف وسجل دعوى بفقدان ابنته اليافعة المدعوة (ن ش أ)".

واشار البيان الى أن "قاضي التحقيق قرر ان تتم المتابعة للعثور على الفتاة وفقا للمادة 7 من قانون الأسرة".

واضاف البيان أنه "بعد مدة من المتابعة وجمع المعلومات عن مكان اخفاء الشابة اليافعة، تم التوصل لنتائج بهذا الصدد"، مبينا انه "في الاول من آذار الجاري (أمس) وفي الساعة الواحدة ليلا تمكنت احدى مفارز الاسايش من اعتقال عصابة متكونة من اربعة افراد قاموا باخفاء الفتاة في احد البيوت".

وتطرق البيان الى انه "اثناء اعتقال العصابة تم ضبط كمية من المواد المخدرة من نوع كريستال".

related

اسايش اربيل تعاقب أحد منتسبيها بسبب "إساءته" لمواطن

Date: 2020-10-07 17:01:07
اسايش اربيل تعاقب أحد منتسبيها بسبب "إساءته" لمواطن

الاسايش تقبض على متهم بالقتل في اربيل

Date: 2020-09-26 14:03:43
الاسايش تقبض على متهم بالقتل في اربيل

خلال أقل من 24 ساعة.. القاء القبض على شخصين سرقا سيارة في أربيل

Date: 2019-08-17 12:18:49
خلال أقل من 24 ساعة.. القاء القبض على شخصين سرقا سيارة في أربيل

الاسايش تلقي القبض على ايرانيين للاتجار بالمخدرات في أربيل

Date: 2019-12-23 18:04:58
الاسايش تلقي القبض على ايرانيين للاتجار بالمخدرات في أربيل

مقتل عنصر بالآسايش في اربيل

Date: 2019-06-11 21:02:39
مقتل عنصر بالآسايش في اربيل

علاوي لبارزاني: العراق بحاجة لدوركم المؤثر في حماية الديمقراطية

Date: 2019-06-19 18:46:18
علاوي لبارزاني: العراق بحاجة لدوركم المؤثر في حماية الديمقراطية

اربيل تدشن مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 300 مليون دولار

Date: 2020-08-06 08:47:30
اربيل تدشن مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 300 مليون دولار

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

Date: 2020-05-26 22:32:27
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بكورونا