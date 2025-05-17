أربيل.. اعتقال امرأة تسرق الذهب وتخبئه بـ"مكان حساس" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش (أمن) محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، الإطاحة بمتهمة نفذت عمليات سرقة استهدفت محال صياغة الذهب في المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم إلقاء القبض على متهمة تُدعى (د.ع.ع) بتهمة تنفيذ عدة عمليات سرقة استهدفت محال لبيع الذهب في المدينة، مبيناً أن المتهمة كانت تقوم بخداع أصحاب المحال من خلال استبدال الذهب الحقيقي بذهب مزيّف، بالإضافة إلى سرقة عدد من قطع الذهب.

وأضاف البيان، أن المتهمة تنحدر من خارج إقليم كوردستان، وكانت تعود إلى مدينتها عقب تنفيذ كل عملية لبيع وتصريف المسروقات.

وأشار البيان، إلى ضبط قطع عدة من الذهب كانت مخبأة في مكان حساس من جسد المتهمة أثناء عملية إلقاء القبض عليها، داعياً أي شخص يملك دعوى قانونية ضد المتهمة إلى مراجعة المديرية لتقديم المعلومات اللازمة.