أربيل..  قتيل و5 جرحى باشتباك مسلح بين قوة أمنية وأبناء عشيرة (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في قضاء خبات غربي مدينة أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أهالي إحدى العشائر اشتبكوا مع قوة أمنية كانت تنفذ واجباً لاعتقال أشخاص متهمين بإطلاق نار خلال نزاع على أرض زراعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية كبيرة توجهت إلى قضاء خبات بهدف اعتقال عدد من الأشخاص من عشيرة هركي متورطين بإطلاق النار خلال نزاع على أرض قبل أيام".

وأضاف أن "عدداً من أبناء العشيرة واجهوا القوات الأمنية بالحجارة وإطلاق النار لمنعها من تنفيذ أوامر الاعتقال"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات لم تسفر عن إصابات بشرية".

ولاحقاً أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الاشتباكات بين القوات الأمنية وأبناء عشيرة هركي "أسفرت عن قتيل وخمسة جرحى عدد منهم من قوات زيرفاني، والقتيل شاب من عشيرة هركي".