أربيل.. استمرار عمليات تنظيف الطرق بعد العاصفة الثلجية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الجمعة، أن الفرق المختصة بصيانة الطرق وحمايتها تواصل جهودها لإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة، بعد العاصفة الثلجية التي أثرت على حدود المحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق مستمرة بعمليات تنظيف وإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة في (لوفة سفين وطريق سولاو) لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين".

وحددت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ست محافظات بينها العاصمة بغداد اضافة الى اقليم كوردستان من المتوقع ان تتساقط فيها الثلوج مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى ذي صلة، شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري، موجة ثانية من تساقط الثلوج الكثيفة.