أربيل.. احتفاء رسمي بالذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية

شارك وفد من رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، في احتفالية الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية التي أُقيمت في فندق ديوان بمدينة أربيل.

وحضر الاحتفالية رئيس ديوان إقليم كوردستان فوزي حريري، ونوري عثمان رئيس مكتب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وعدداً من المسؤولين والمستشارين في رئاسة الإقليم.

كما حضر القنصل العام لجمهورية تركيا في أربيل أركان توبتشو، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والإدارية والدبلوماسية وممثلي الدول في كوردستان.

وشارك وفد من غرفة تجارة وصناعة أربيل برئاسة غيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة، وبمرافقة كل من كامران صلاح باجكر، نائب رئيس الغرفة، وكامران محمد صالح، عضو المجلس التنفيذي للغرفة.

وخلال المراسم التي حضرتها وكالة شفق نيوز، قدّم رئيس ديوان الإقليم فوزي حريري، نيابةً عن رئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهانيه للقنصل العام التركي في أربيل أركان توبتشو ولطاقم القنصلية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

كما هنأ رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، القنصل العام التركي، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإقليم كوردستان مزيداً من التطور.

من جانبه، عبّر القنصل العام التركي عن شكره لجميع الحاضرين في الاحتفال، مؤكداً على أهمية العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، وعلى عمق الصداقة التي تجمع الجانبين.