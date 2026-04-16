"ربيع أخضر".. جبال كوردستان تتلون بالعشب والورود (صور)

شفق نيوز- أربيل

مع بداية فصل ربيعي جديد، انتعشت مناطق كوردستان الحدودية مع إيران، خاصة الجبلية منها، معلنة عن موسم سياحي أخضر، تلونت سفوح جباله بالعشب والأشجار، وكذلك بالسائحين.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً للمناطق السياحية في هورامان وشلالات همةشوان ونورولي وسازان الحدودية مع إيران، تظهر فيها الجبال وهي ترتسم بالورد والخضار الذي يملئ جبالها، والشلالات التي انتعشت بموسم أمطار غزيرة.

وكانت الأجواء في الشتاء المنصرم قد شهدت موجات مطر غزيرة، خاصة في الأيام الأخيرة من الفصل، بالإضافة إلى موجة ثلوج كثيفة خاصة في المناطق الجبلية في إقليم كوردستان.