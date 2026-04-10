ربيع استثنائي ينعش السياحة في "قەرداخ وجاڵە" بالسليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهد مصيف قەرداخ ومنطقة جاڵە في محافظة السليمانية، خلال الأسبوع الجاري، توافد أعداد متزايدة من السيّاح القادمين من مدن السليمانية وكرميان وحلبجة وكركوك، مستفيدين من تحسن الأحوال الجوية بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي أخّرت انطلاق الموسم الربيعي.

وقال عدد من السياح، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا العام يتميز بطبيعة مختلفة وأكثر جمالاً مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة وفرة الأمطار التي أسهمت في اخضرار المساحات الجبلية وانتعاش الينابيع.

وأوضح كارزان دلشاد أحد الزوار القادمين من السليمانية، أن "الأمطار الكثيفة التي شهدناها في الأسابيع الماضية أخّرت زيارتنا، لكننا اليوم أمام مشهد طبيعي استثنائي، حيث الخضرة تغطي الجبال والهواء منعش بشكل لافت".

من جانبه، ذكر حمه سمين، وهو سائح من كرميان، أن "قەرداخ وجاڵە تعدان من أبرز الوجهات القريبة التي تجمع بين الهدوء وجمال الطبيعة، لذلك نحرص على زيارتها سنوياً، لكن هذا الربيع مختلف تماماً بسبب كثافة الغطاء النباتي".

فيما أشار كامران أحمد، وهو زائر من حلبجة، إلى أن "تأخر الرحلات كان بسبب استمرار هطول الأمطار خلال العطل والمناسبات الماضية، لكن مع تحسن الطقس هذا الأسبوع بدأت العائلات تتوافد بشكل واضح للاستمتاع بالأجواء الربيعية".

بدوره، بيّن أحمد مراد، وهو سائح من كركوك، أن "ما يميز هذه المناطق هو تنوع طبيعتها بين الجبال والوديان وتوفر أماكن مناسبة للعائلات، فضلاً عن قربها وسهولة الوصول إليها"، لافتاً إلى أن "هذا العام يمنح الزائر تجربة مختلفة بسبب وفرة المياه والمناظر الخلابة".

ويُعد مصيف قەرداخ ومنطقة جاڵە من أبرز الوجهات السياحية في السليمانية، حيث يستقطبان الزوار سنوياً خلال فصل الربيع، لما يتمتعان به من طبيعة جبلية ساحرة ومناخ معتدل، خاصة في مواسم الأمطار الوفيرة.