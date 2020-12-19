أربع وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 1 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن مناطق الادارة الذاتية جلت 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالات الإصابة هي لــ 26 ذكراً و21 إنثى.

وأوضح أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة 15 حالة، قامشلو 4، ديرك 7، كركي لكي/معبدة 4، الرقة 2 ، دير الزور 7، الشهباء 8 حالات.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء مع تسجيل 4 وفيات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7698 حالة مؤكدة منها 255 حالة وفاة 1094 حالة شفاء.