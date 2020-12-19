سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أربع وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-19T15:19:10+0000
أربع وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 1 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن مناطق الادارة الذاتية جلت 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالات الإصابة هي لــ 26 ذكراً و21 إنثى.

وأوضح أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة 15 حالة، قامشلو 4، ديرك 7، كركي لكي/معبدة 4، الرقة 2 ، دير الزور 7، الشهباء 8 حالات.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء مع تسجيل 4 وفيات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7698 حالة مؤكدة منها 255 حالة وفاة 1094 حالة شفاء.

related

دهوك تتنفس الصعداء في مواجهة كورونا وتطلق تحذيراً

Date: 2020-09-09 16:21:48
دهوك تتنفس الصعداء في مواجهة كورونا وتطلق تحذيراً

أربيل تؤكد اغلاق دور العبادة: كورونا بات يشكّل خطراً أكثر من السابق

Date: 2020-05-04 12:43:33
أربيل تؤكد اغلاق دور العبادة: كورونا بات يشكّل خطراً أكثر من السابق

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

كوردستان تتباحث مع بغداد في الاحتياجات الخاصة بمواجهة كورونا

Date: 2020-08-06 20:19:23
كوردستان تتباحث مع بغداد في الاحتياجات الخاصة بمواجهة كورونا

وزير الصحة: لا نؤيد رفع الحظر الكامل للتجوال في اقليم كوردستان

Date: 2020-04-13 13:00:01
وزير الصحة: لا نؤيد رفع الحظر الكامل للتجوال في اقليم كوردستان

اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

Date: 2020-10-25 17:10:36
اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

صحة اقليم كوردستان تسجل 14 اصابة بكورونا في 24 ساعة

Date: 2020-04-01 14:41:07
صحة اقليم كوردستان تسجل 14 اصابة بكورونا في 24 ساعة

كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

Date: 2020-03-18 18:11:00
كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا