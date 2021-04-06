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أربع وفيات و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T10:40:22+0000
أربع وفيات و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجلين من قامشلي.

وأكد مصطفى؛ أنهم سجلوا 279 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 167 ذكور و 112 إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 34 حالة في الحسكة - 87 حالة في قامشلي - 27 حالة في ديرك - حالة واحدة في كركي لكي - 13 حالة في الدرباسية - 4 حالات في كوباني - 17 حالة في الرقة - حالتان في منبج - 57 حالة في دير الزور ، 37 حالة في الطبقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 11092 حالة منها 400 حالة وفاة و 1340 حالة شفاء.

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