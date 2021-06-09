أربع وفيات و 105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد- 19 في المناطق التابعة لها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لثلاث نساء من منطقة الطبقة، ورجل من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 105 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 58 رجلاً و47 إمرأة .

وجاءت الإصابات الجديدة 12 حالة في مدينة الحسكة، 19 حالة في قامشلي،7 حالات في ديرك، 4 حالات في كركي لكي، حالة واحدة في عامودا، 3 حالات في الدرباسية، 3 حالات في كوباني، 24 حالة في الرقة، 20 حالة في الطبقة، 6 حالات في منبج، 6 حالات في مخيم الهول، مشيراً في ذات الوقت إلى تسجيل حالتي شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨١٦٦ حالة منها ٧٤١ حالة وفاة و ١٨٣٩ حالة شفاء.