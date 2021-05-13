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أربع وفيات و٨٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-13T11:24:21+0000
أربع وفيات و٨٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة والقامشلي ورجل وامرأة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٨٣ إصابة جديدة بفييروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاءت الإصابات الجديدة ١٦ حالة في الحسكة ، ١١ حالة في القامشلي، ٥ حالات في ديرك، ٣ حالات في كوباني، ٨ حالات في الرقة، ١٧ حالة في الطبقة، ١٣ حالة في دير الزور، حالتان في منبج، حالة واحدة في الشهباء، ٦ حالات في مخيم الهول، حالة واحدة في مخيم نوروز.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ايضاً ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٩١١ حالة منها ٦٩٤ حالة وفاة و ١٧٣٩ حالة شفاء.

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