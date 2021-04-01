أربع وفيات و١٢٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٢٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٦٢ ذكور و ٥٨ إناث.

توزعت حالات الاصابة الجديدة في الحسكة ٢٢، القامشلي ٣٢، ديرك ٧، الدرباسية ٣، الرقة ١٢، الطبقة ١٤، رميلان ٣، جل آغا ٢، كوباني ١، منبج ٤، دير الزور ١٠.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 11 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠١٧٩ حالة منها ٣٨٢ حالة وفاة و ١٣١٨ حالة شفاء.