أربع طائرات مسيّرة تستهدف مقرين لحزبين إيرانيين معارضين في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت مقرين لحزبين إيرانيين معارضين في محافظة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقر "جەمشار" التابع لجيش كوردستان الوطني (سپای میللیی کوردستان)، وقاعدة "پاکشار" التابعة لحزب آزادي كوردستان (پارتی ئازادیی کوردستان)، تعرضا لهجوم نُفذ بأربع طائرات مسيّرة.

وكان مصدر محلي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بتعرض موقع في جبل هيبة سلطان ضمن قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل لقصف، مرجحاً في حينه أنه نُفذ بصاروخ، من دون أن تتوفر معلومات بشأن الجهة المستهدفة أو الجهة المنفذة للهجوم.

يشار إلى أن الجيش الإيراني قد تبنى، قبل يومين، رسمياً الاستهدافات التي تعرضت لها مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.