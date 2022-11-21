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أربع ضحايا و27 جريحاً بحادث دهوك.. وكوردستان تحظر استخدام منظومة الغاز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-21T21:56:39+0000
أربع ضحايا و27 جريحاً بحادث دهوك.. وكوردستان تحظر استخدام منظومة الغاز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة 27 شخصاً، نتيجة الحادث الانفجار الذي وقع بسبب تسريب للغاز، الأمر الذي دفع حكومة إقليم كوردستان إلى حظر استخدام منظومة الغاز السائل.

وقال مسؤول مديرية الدفاع المدني في دهوك المقدم بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة رائد وعنصراً أمنياً من بين الضحايا.

ووقع الحادث بحسب ما ذكره مراسلنا عندما تسرب الغاز في أحد أنابيب الاقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار نتيجة تسريب بمنظومة الغاز في منزل بمحافظة السليمانية ما اوقع ضحايا وجرحى، وانهيار عدد من المنازل.

وعقب تلك الحوادث، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف.

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