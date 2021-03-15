أربع حالات وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأثنين تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 409 إصابات توزعت على هذا النحو: 127 أربيل، 112 السليمانية، 141 دهوك، 1 حلبجة، 28 كرميان.

واشار البيان الى تعافي 232 مريضا بالجائحة وكالاتي: 71 اربيل، 38 السليمانية، 114 دهوك، 9 كرميان.

وسجل الإقليم أربع حالات وفاة وكما يأتي: 2 أربيل، 2 دهوك.

وبهذا يرتفع معدل الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم ولغاية الآن إلى 113104 اكتسب من بينهم 105683 توفي 3568 مصابا.