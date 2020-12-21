أربعة وفيات و79 إصابة جديد بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أربع حالات وفات و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الإصابة هي لــ 42 ذكور و37 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في كل من الحسكة 6 حالات، قامشلو 9، ديرك 10، عامودا 2، درباسية 2، كوباني 3، الطبقة 27، الرقة 10، الشهباء 10 حالات.

وأشار مصطفى أيضاً إلى تسجيل 8 حالات شفاء مع تسجيل 4 وفيات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7777 حالة مؤكدة منها 259 حالة وفاة 1102 حالة شفاء.