أربعة أسماء في الصدارة.. ولادة اكثر من 26 ألف طفل في السليمانية العام الحالي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، ان عدد الاطفال الذين ولدوا في مستشفياتها خلال العام 2022 بلغ أكثر من 26 ألف طفل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مستشفى الولادة التعليمي وجميع المستشفيات الاخرى في السليمانية شهدت منذ اليوم الأول من العام الحالي ولغاية 22 من الشهر الجاري ولادة 26 ألفاً و183 طفلا.

وأضاف البيان ان القسم الاكبر كان من المواليد الذكور وهم 13 ألفاً و762 ذكراً، وتصدر أسميّ "محمد" و"احمد" أسماء المواليد الجدد، مضيفا ان عدد المواليد الإناث بلغ 12 ألفاً و421 انثى وكان اسمّا "ايلا" و"مينا" الأكثر انتشارا بينهن.