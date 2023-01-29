أربعة أحزاب توجه كتاباً إلى الديمقراطي الكوردستاني تبيّن فيه وجهة نظرها حول الانتخابات

شفق نيوز/ ذكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني جوتيار نوري، يوم الأحد، أن حزبه وثلاثة أحزاب أخرى وجهت خطابا مكتوبا إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشريح فيه وجهة نظرها حول إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وتطرق نوري في تصريح للصحفيين للإجتماع الأخير الذي انعقد يوم أمس بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ان هذا الاجتماع بحث جميع القضايا، ونأمل رويدا رويدا ان نتخطى المشاكل والخلافات بين الجانبين، مؤكدا أنه قريبا سيتم عقد اجتماع آخر.

وحول الانتخابات في الاقليم قال القيادي في الاتحاد الوطني، إن الأطراف السياسية الأربعة المتمثلة بحزبه وبالتغيير وجماعة العدل الكوردستانية، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وجهوا كتابا إلى الاطراف السياسية الأخرى وخاصة الديمقراطي الكوردستاني احتوى بلاغا طرحوا فيه وجهة نظرهم حول الانتخابات وقانونه والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم.

وصرّح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، يوم الأحد الماضي، أن حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان خلال هذا العام.

وكان برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.