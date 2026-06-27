ربط أنبوب غاز جديد يرفع إنتاج الكهرباء في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، نجاح الفرق الفنية في ربط أنبوب غاز جديد من حقل كورمور بمحطة إنتاج الكهرباء في السليمانية.

وذكرت الوزارتان، في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الفرق الفنية التابعة لهما تمكنت خلال ست ساعات من إنجاز عملية ربط أنبوب الغاز الجديد القادم من حقل كورمور بمحطة توليد الكهرباء في السليمانية بنجاح".

وأضاف البيان، أن "وزارة الكهرباء اعتمدت خلال فترة تنفيذ المشروع على محطات توليد أخرى، الأمر الذي حال دون تأثر ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، رغم توقف الإنتاج مؤقتاً في محطة السليمانية لاستكمال أعمال الربط".

وأكدت الوزارتان، بحسب البيان، أن المشروع سيؤدي إلى رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة السليمانية، بما يسهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتحسين خدمات التجهيز في المحافظة.