ربط مقاييس ذكية لـ71% من مشتركي الكهرباء في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ان 71% من مشتركي الكهرباء الوطنية في اقليم كوردستان قد ربطت لهم المقاييس الذكية، مبينة ان العمل جار لربط المقاييس لباقي المشتركين.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، انه لغاية نهاية العام الجاري سيتم ربط مقاييس الكهرباء الذكية لجميع مشتركي الكهرباء الوطنية في مراكز المدن والاقضية والنواحي، عدا المناطق النائية، مضيفا ان العملية ستستمر لربط المقاييس للمناطق الباقية.

ووفقا لاخر احصاءات ربط المقاييس الكهربائية الذكية في جميع مناطق الاقليم فانه تم ربط مليون و47 الفا و425 مقياسا كهربائيا ذكيا للمشتركين.