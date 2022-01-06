رائحة الأرض في كرميان.. معرض للفنان الكوردي العالمي دلشاد

شفق نيوز/ افتتح اليوم الخميس معرض تشكيلي للفنان الكوردي والعالمي دلشاد كويستاني في قاعة مديرية الثقافة والفنون في كرميان بالمدينة ويستمر لمدة يومين .

المعرض حمل عنوان "رائحة الأرض"، وضم قرابة 20 لوحة تشكيلية تعبر عن علاقة المواطن الكوردي بوطنه وحبه لتراب كوردستان.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في گرميان ازاد حسين فرحان لوكالة شفق نيوز؛ ان "المعرض يستمر لمدة يومين وافتتح في قاعة المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان بحضور المشرف على إدارة كرميان جلال شيخ نوري ومدراء عامين وعدد من الفنانين والمثقفين في إدارة كرميان".

وأضاف آزاد، ان "المعرض يمثل إضافة فنية للواقع الثقافي والفني لمدينة گرميان التي بدأت الحركة الفنية فيها تزدهر بفضل دعم حكومة إقليم كوردستان للحركة الثقافية والفنية".

وأكد ازاد؛ أن "المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان ستستمر في استقطاب الفنان العالميين لمدينة كرميان والمناطق التابعة لها حتى نستطيع الاستفادة من تجاربهم في تطوير الحركة الثقافية والفنية في المنطقة".

ودلشاد کویستاني فنان حمل الجنسية الفرنسية من أصل کوردي، متعدد الاهتمامات الفنية، منها الغناء، والشعر، والرسم، والتمثيل، وعند وصوله أوروبا اهتم بالفن التشكيلي، وظهر اسمه من خلال العديد من المعارض، حتى افتتح معرضا خاصا باسمه في وسط مدينة شومونت الفرنسية، وأقام عشرات المعارض الخاصة، وشارك في فعاليات فنية بأكثر من 20 دولة، وهذا المعرض يمثل المعرض التاسع عشر له.