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أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T10:20:50+0000
أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن

شفق نيوز/ تسعى النساء الأرامل في مخيم دوميز للاجئين السوريين، إلى اقامة مشاريع خاصة بهن لتوفير عوائد مالية لعائلاتهن التي تعاني من شظف العيش بعد انحسار المساعدات داخل المخيم.

هيفاء تبلغ من العمر 35 عاما تعيل أطفالها الأربعة من مشروعها الصغير وهو محل صالون كوافير خاص بالنساء.

تقول هيفاء لوكالة شفق نيوز؛ ان "المساعدات الانسانية قلّت في السنوات الاخيرة واجبرتُ على التفكير في إيجاد مورد مالي لاطفالي والان الحمدلله رغم ضعف العمل الا انني ادبر اوضاعي الاقتصادية بشكل جيد.

وحول طبيعة العمل أوضحت هيفاء؛ أن الصالون يعتمد على المناسبات الاجتماعية كالأعراس وغيرها من المناسبات وباسعار رخيصة قياسا بأسعار السوق.

أما حليمة لاجئة سورية اخرى في مخيم دوميز جنوبي دهوك جاهدت من اجل اعالة السبعة بعد مقتل زوجها بداية الأحداث في سوريا عام 2012، فلجأت الى فتح محل صغير لخياطة الالبسة النسائية داخل المخيم.

وتقول حليمة لوكالة شفق نيوز؛ "اقترضت مبلغا من المال من احد اقربائي وبمساعدة اهلي تمكنت من فتح هذا المحل الصغير واقوم بكل عمل تطلبه النساء مني كخياطة ملبس معين باختيار الفصالات المرغوبة لديهن والتفصيل والقطع والاضافات".

بدوره؛ يشير عبدالكريم محمد منسق المنظمات في المخيم في حديث له لوكالة شفق نيوز؛ الى ان "عشرات المشاريع الصغيرة افتتحت من قبل نساء ارامل في المخيم وهن يتحملن مسؤولية العائلة بشكل كامل ويعزو لجوء الأرامل الى العمل بعد انحسار المساعدات من قبل المنظمات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

ودعا محمد؛ المنظمات الى دعم المشاريع الصغيرة للارامل بشكل خاص كونهن المعيلات لأطفالهن.

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