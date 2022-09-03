راصد جوي يحدد موعد إنتهاء موجة الحر وتراجع معدل الحرارة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي الكوردي آراس جبار، يوم السبت، أن تنتهي موجة الحر في إدارة منطقة كرميان المستقلة، ومحافظة كركوك، و مركز محافظة اربيل غداً الأحد، وأن معدل درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وقال جبار في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن درجات الحرارة ستنخفض يوم الاثنين بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات في جميع مناطق ومدن الإقليم، وغدا فقط سيستمر تأثير الموجة الحارة".

وأوضح أن "موجة الحر هذه كان تأثيرها أكبر على مناطق إدارة منطقة كرميان ومحافظة كركوك وحدود مركز محافظة أربيل مقارنة بمناطق أخرى من الإقليم".

هذا وقد بدأ موسم الخريف فعلا، ، ولم يتبق سوى 18 يوما في إقليم كردستان ودرجات الحرارة تنخفض أكثر.

يذكر أن خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، قد توقع يوم أمس أن تجتاح موجة حر جديدة أرجاء العراق كافة وتستمر لغاية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تصريح صوتي نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن موجة حارة ستشهدها عموم مناطق ومدن البلاد تبدأ اعتبارا يوم أمس الجمعة وستنتهي وحسب التوقعات يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأكثر المناطق تأثراً هي مدن الجنوب والفرات الأوسط بهذه الموجة والتي ستصل بها درجات الحرارة بين 48 - 49 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، وفقا لعطية.

كما ذكر خبير التنبؤات الجوية، بأنه ما بعد يوم الأربعاء سنشهد إنخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة لتُسجل العاصمة بغداد ما بين 43 - 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مشيرا إلى أن حالة الطقس ستتواصل على ما هي عليه.